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В Хакасии разбился легкомоторный самолет: есть погибшие

Gazeta.ru
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Два человека погибли при падении частного легкомоторного самолета в Хакасии, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Самолет упал в пригороде Абакана, погибли два человека», — заявил источник агентства.

Он также подчеркнул, что других жертв и разрушений нет.

Как отмечается, группа специалистов выехала на место падения самолета.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области разбился легкомоторный самолет.

По данным Следственного комитета России, причиной крушения самолета в Липецкой области могли стать техническая неисправность и ошибка пилотирования.

Добавляется, что к расследованию привлечены специалисты МАК.

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