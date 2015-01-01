Латвийские солдаты и техника принимают участие в учениях НАТО в Солсбери

С сегодняшнего дня до 3 мая на полигоне в Солсбери в Великобритании проходят учения Объединенных сил реагирования НАТО, на которых вооруженные силы Латвии представляют 80 военнослужащих механизированной пехотной бригады сухопутных сил, 19 бронемашин и другая военная техника, сообщили агентству ЛЕТА в Минобороны.

«Участие латвийских солдат в столь крупных международных учениях, при этом со всеми пятью имеющимися на вооружении моделями боевых гусеничных бронемашин разведки «CVR(T)», является ярким подтверждением того, что мы не только приобрели эту бронетехнику, но и в короткие сроки освоили ее, чтобы эффективно использовать в сложной местности и интегрироваться в любое подразделение, полноценно выполняя задания вместе с силами союзников», - сказал командующий НВС Леонид Калниньш.

Он подчеркнул, что эти учения - важный момент не только для латвийской армии, но и остальных государств-членов Объединенных сил реагирования, потому что впервые после подписания договора о их создании в 2015 году организованы столь масштабные тактические маневры для усиления взаимодействия союзников.

Объединенные силы реагирования НАТО были созданы по инициативе Великобритании, о которой она объявила на саммите альянса в Уэльсе. 30 ноября 2015 года семь стран - Великобритания, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды и Норвегия - подписали договор о создании этой структуры НАТО и ее задачах.