Протестующие в Армении отказались вести переговоры

Лидер протестов в Ереване депутат парламента Никол Пашинян отверг предложение премьер-министра Сержа Саргсяна сесть за стол переговоров и начать политический диалог. Об этом в субботу, 21 апреля, сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы готовы обсудить с ним лишь условия его ухода. Это не диалог. Мы готовы обсудить лишь условия его отставки. Мы хотим, чтобы переход власти к народу состоялся максимально гладко», - сказал Пашинян журналистам.

Вместе с тем, Пашинян подчеркнул, что акции носят мирный характер, и оснований для применения силы у полиции нет.