ОЗХО в Сирии собрали образцы в городе Дума, где произошла химатака

Инспекторам ОЗХО удалось посетить одно из мест предполагаемой атаки с использованием химоружия в сирийском городе Дума. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе организации. Там собрали образцы, после анализа которых подготовят доклад о произошедшем.

«Эксперты из Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии посетили одно из мест в Думе для сбора образцов в связи с утверждениями о возможном использовании химического оружия 7 апреля, - говорится в пресс-релизе. - ОЗХО оценит ситуацию и рассмотрит дальнейшие шаги, в том числе, возможно, еще один визит в Думу».

Собранные в сирийском городе Дума образцы, по ее данным, «будут доставлены в лабораторию ОЗХО в голландском городе Рейсвейк, а оттуда переданы для анализа в назначенные ОЗХО лаборатории». «Основываясь на анализе этих образцов, а также другой собранной информации и материалах, эксперты подготовят доклад, который будет передан на рассмотрение государствам - участникам Конвенции о запрещении химического оружия», - сказали в организации.

По утверждению ряда организаций, 7 апреля в Думе было применено химическое оружие, в результате чего якобы погибли десятки мирных жителей. Официальный Дамаск все обвинения отрицал. Российские эксперты заявили, что не обнаружили признаков химического отравления у пациентов больницы в городе Дума.

Экспертно-журналистская группа Bellingcat, проанализировав видео и фотоматериалы из Сирии, пришла к выводу, что применение химического оружия в Думе является «крайне вероятным». Специалисты предположили, что на жилой дом в городе был сброшен газовый баллон, наполненный хлором. По подсчетам Bellingcat, общее количество погибших в результате атаки составило 34 человека.

14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии в ответ на якобы имевшее место применение сирийскими правительственными войсками химического оружия в Думе. В России действия западных стран назвали актом агрессии, «нарушением Устава ООН, норм и принципов международного права».