Ураган в Москве: мужчину насмерть придавило строительным вагончиком

Мужчина погиб в результате урагана в Мытищинском районе Подмосковья, его придавило строительным вагончиком, сообщил РИА «Новости» источник в экстренных службах региона.

Как передает «Интерфакс», постройку снесло ураганным ветром. В настоящее время на месте работает полиция, выясняется личность погибшего. Мужчине на вид около 35 лет.

В пресс-службе ГУМВД по Московской области подтвердили факт обнаружения тела мужчины, не уточнив подробностей.

В Москве штормом повалило сотни деревьев, некоторые дома остались без кровли. Пострадало более 10 человек, сообщений о жертвах на момент написания заметки не поступало.





