Ураган в Москве: погибла девочка, мужчину насмерть придавило строительным вагончиком

В результате урагана в Москве 21 апреля погиб ребенок, сообщил мэр города Сергей Собянин. «Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось», — заявил он.

По уточненным данным, количество пострадавших во время урагана увеличилось до 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось. Выражаю глубокое соболезнование ее родителям.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 апреля 2018 г.

Мужчина погиб в результате урагана в Мытищинском районе Подмосковья, его придавило строительным вагончиком, сообщил РИА «Новости» источник в экстренных службах региона.

Как передает «Интерфакс», постройку снесло ураганным ветром. В настоящее время на месте работает полиция, выясняется личность погибшего. Мужчине на вид около 35 лет.

В пресс-службе ГУМВД по Московской области подтвердили факт обнаружения тела мужчины, не уточнив подробностей.

В Москве штормом повалило сотни деревьев, некоторые дома остались без кровли. Пострадало уже более 10 человек.



Данные о пострадавших продолжают дополняться. Ответственные службы предупреждают, что пик непогоды в Москве придется в ночь на 22 апреля.