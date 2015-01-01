21 апреля королеве Елизавете II исполнилось 92 года

Британские монархи уже более двух столетий празднуют два дня рождения - настоящий и официальный. 21 апреля у Елизаветы II настоящий день рождения - она родилась 21 апреля 1926 года.

Во вторую субботу июня празднуется официальный день рождения монарха. Такой традиции уже более 250 лет.

Ее начал король Георг II, родившийся в ноябре - в это время года в Англии плохая погода, а король хотел большие празднования, поэтому дата была перенесена на лето.

Елизавета II стала королевой в 1952 году и в сентябре 2015 года стала рекордсменом по продолжительности правления среди британских монархов, отняв этот титул у королевы Виктории.