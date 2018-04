Умерла родившаяся в XIX веке японка

Тадзима родилась 4 августа 1900 года. У нее более 160 потомков, в том числе прапраправнуков. Уроженка префектуры Кагосима в последнее время почти не вставала с постели.

Nabi Tajima, world's oldest person, dies in Japan at age of 117 https://t.co/QSMeJSZtzz pic.twitter.com/LNyby0O2ER— Fox News (@FoxNews) April 22, 2018