МВФ назвал основные угрозы для мировой экономики

В коммюнике в качестве угроз приводятся рост финансовой уязвимости, усиление напряженности в торговой и геополитической сферах, и беспрецедентно высокий уровень международного долга.

Также в коммюнике говорится, что в будущем снизить потенциал для более высокого и инклюзивного роста экономики могут демографические факторы и низкие темпы роста производительности.

Ранее глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что торговые войны между странами разрушают доверие инвесторов.