В США голый мужчина устроил стрельбу у кафе, четверо погибших

ЧП произошло в ресторанчике Waffle House рано утром в воскресенье по местному времени. По данным полиции, к ресторану пришел обнаженный белый мужчина. Из одежды на нем была лишь зеленая куртка. Он начал расстреливать посетителей ресторана из штурмовой винтовки AR-15 - сначала на парковке, а затем внутри. По данным полиции, оружие у него отнял один из посетителей, после чего стрелок скрылся с места преступления пешком.

Позже полиция сообщила, что по подозрению в совершении преступления разыскивается 29-летний Тревис Рейнкинг, житель города Мортон (штат Иллинойс). По данным полиции, Мортона видели после того, как он ушел из ресторана. Преступник сменил одежду: зеленой куртки на нем не было, зато появились темные трусы.

По данным медиков, минимум один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии.

BREAKING: Travis Reinking, 29, of Morton, IL, is person of interest in Waffle House shooting. Vehicle the gunman arrived in is registered to him. Gunman last seen walking south on Murfreesboro Pike. He shed is coat and is nude. See Reinking? Pls call 615-862-8600 immediately. pic.twitter.com/duoWCo5fC0— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) April 22, 2018