В самолете Air India из-за турбулентности выпал иллюминатор (видео)

В самолете компании Air India из-за сильной турбулентности выпал иллюминатор. Пострадали трое пассажиров рейса Амритсар - Нью-Дели, передает Indian Express. Инцидент был снят на видео пассажирами лайнера Boeing 787 Dreamliner.

Инцидент произошел в четверг днем, но СМИ о нем стало известно только в воскресенье, уточняет издание.

По заявлению представителей Air India, самолет находился в зоне турбулентности около 12 минут.

После того как Boeing попал в зону турбулентности, треснуло стекло иллюминатора. Панель упала на одну из пассажирок. С полок упал багаж. Женщина ударилась головой о панель обшивки из-за того, что не была пристегнута, цитирует сообщение авиакомпании РИА «Новости». Над некоторыми креслами выпали кислородные маски.

По данным Indian Express, на борту самолета в момент инцидента было около 240 человек.

Дальнейших подробностей в авиакомпании не сообщили. Ведется расследование.