12-летний школьник украл мамину кредитку и уехал на Бали

В Австралии 12-летний школьник украл кредитную карточку у матери и улетел на Бали, где четыре дня отдохнул «на высшем уровне».

Мальчик приобрел дешевый перелет в авиакомпании, которая, согласно исследованию школьника в Интернете, позволит ему путешествовать без родителей и документа об их разрешении.

В Австралии 12-летний школьник украл кредитную карточку у матери и улетел на Бали, где четыре дня отдохнул «на высшем уровне».

Мальчик приобрел дешевый перелет в авиакомпании, которая, согласно исследованию школьника в Интернете, позволит ему путешествовать без родителей и документа об их разрешении.

Перелет он запланировал на будний день, когда должен был быть в школе. Предварительно парень обманул свою бабушку, чтобы та отдала ему документы.

В аэропорту мальчик воспользовался услугами самообслуживания на регистрации и сначала перелетел из Сиднея в Перт, а далее – в Денпасар, что на Бали.

Беглец говорит, что был шокирован тем, что в международном аэропорту Перта никто не поинтересовался, почему он путешествует в одиночестве.

«Они только спросили мой ученический билет и паспорт, чтобы удостовериться, что мне уже исполнилось 12 лет и я не в начальной школе», - рассказал мальчик журналистам.

Родители узнали о пропаже ребенка, когда из школы сообщили, что тот не появился на занятиях. Путешественник проводил время в 4-звездочном отеле «All seasons» и ни в чем себе не отказывал.

«Словами не описать, что я почувствовала, когда узнала, как мой сын далеко находится», - говорит мать.

Также женщина сообщила, что к такому поступку малыш, который «не любит слышать отказов», прибег после конфликта с родителями. Беглецу его путешествие очень понравилось, говорит, что «мечтал о приключениях». Как только его местонахождение вычислили, школьника сразу отправили домой в Сидней, передает ТСН.