«Никаких уступок»: WSJ узнала план Трампа на встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп на предстоящей встрече с лидером Северной Кореи намерен продемонстрировать Ким Чен Ыну свою решительную позицию в отношении ядерной программы КНДР и заявит ему, что Вашингтон не пойдет на значительные уступки, в том числе и в вопросе санкций, пока Пхеньян не откажется от своего ядерного арсенала. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в американской администрации.

По словам собеседников издания, Трампу недостаточно только лишь приостановки ядерных испытаний и запусков ракет, о чем недавно объявил Ким Чен Ын. «Когда президент говорит, что он не повторит ошибок прошлого, это означает, что США не пойдут на значимые уступки, такие как отмена санкций, до того, как Северная Корея существенным образом не упразднит свою ядерную программу», - рассказал один из источников.

По словам чиновника, если Северная Корея захочет быстро продвинуться в направлении денуклеаризации, «то все горизонты будут открыты» и «произойдет много хорошего», сообщает ТАСС. Что касается приостановки испытаний, то все это можно легко обратить вспять, подчеркнул он.

«Если говорить о возобновлении экономической активности, то Северная Корея должна будет это заслужить.

Уверен, они не получат такого ослабления санкций, на которое они рассчитывают, без существенного прогресса в упразднении своих программ», - добавил источник.

Отметим, что сам Трамп на своей странице в Twitter сегодня подверг критике экспертов, обсуждающих в СМИ дальнейшую последовательность действий в отношении КНДР. «Забавно, как все эти эксперты, которые не смогли даже приблизиться к заключению сделки с Северной Кореей, теперь лезут со своими советами о том, что мне делать дальше», - возмутился американский президент.

О том, что США ожидают от КНДР существенных шагов по ликвидации ее ядерной программы, при этом «глобальная кампания максимального давления» будет продолжена до денуклеаризации Корейского полуострова, в воскресенье журналистам на брифинге заявил представитель американской администрации высокого ранга по итогам прошедшей в Торонто министерской встречи стран-членов G7.

По словам дипломата, главы внешнеполитических ведомств стран «семерки» провели «хорошее обсуждение по Северной Корее».

«Мы сказали, что приостановка Северной Кореей ядерных испытаний - это долгожданные новости, и это также соотносится с обещанием Северной Кореи, данным США в марте», - сказал чиновник. В то же время, продолжил он, Вашингтон «не собирается повторять ошибок прошлого», когда поэтапные подходы терпели крах.

«Сначала мы ожидаем существенного сворачивания ядерных программ Северной Кореи, и пока денуклеаризация не будет достигнута, глобальная кампания оказания максимального давления продолжится», - заверил представитель Госдепа.

При этом представитель администрации не стал отвечать на вопрос о том, ставят ли США какие-либо предварительные условия перед грядущей встречей Дональда Трампа с Ким Чен Ыном.

На минувшей неделе лидер КНДР по итогам пленарной сессии ЦК Трудовой партии Кореи объявил о полном прекращении ядерных испытаний и пусков межконтинентальных баллистических ракет. Чтобы добавить веса своему обещанию, Ким Чен Ын анонсировал закрытие испытательного ядерного полигона в северной части страны.

«Приостановка ядерных испытаний является важным процессом глобального ядерного разоружения, и КНДР присоединяется к международным усилиям, направленным на полное прекращение ядерных испытаний», - подчеркнул северокорейский лидер.

По его словам, в соответствии со своей новой стратегией развития Северная Корея намерена активизировать диалог с мировым сообществом для защиты мира на Корейском полуострове. «Для строительства социалистической экономики мы создадим благоприятные международные условия и активизируем тесный диалог с соседними странами и международным сообществом с целью защиты мира на Корейском полуострове и на всей планете», - добавил глава КНДР.

Трамп это сообщение прокомментировал так: «Северная Корея согласилась отказаться от ядерных испытаний и закрыть крупный испытательный полигон. Это очень хорошие новости для Северной Кореи и для всего мира - большой прогресс. Жду встречи».

Эта встреча, как предполагается, может состояться в начале июня или даже раньше, в зависимости от того, как будут развиваться события. Место для переговоров пока не определено, однако, судя по всему, в качестве площадки будет выбрана некая нейтральная страна, например Швейцария или Швеция.