Трамп подарит Макрону обивку стула из Белого дома

По данным телеканала, одним из подарков Трампа станет заключенный в рамку отрезок обивки стула. Стул был частью мебельного гарнитура, созданного по заказу пятого президента США Джеймса Монро.

Также чета Макрон получит в подарок альбом с фотографиями, которые будут сделаны в ходе их визита, и серебряную чашу с подписями Дональда и Меланьи Трамп.

Ранее Макрон заявил, что во время своего визита в США подарит Трампу дуб с севера Франции.

По его словам, дуб будет символизировать долгие отношения двух стран.