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Трамп подарит Макрону обивку стула из Белого дома

Gazeta.ru
Фото: REUTERS/Scanpix

Президент США Дональд Трамп подарит лидеру Франции Эммануэлю Макрону часть обивки стула из Голубой комнаты Белого дома, передает CNN.

По данным телеканала, одним из подарков Трампа станет заключенный в рамку отрезок обивки стула. Стул был частью мебельного гарнитура, созданного по заказу пятого президента США Джеймса Монро.

Также чета Макрон получит в подарок альбом с фотографиями, которые будут сделаны в ходе их визита, и серебряную чашу с подписями Дональда и Меланьи Трамп.

Ранее Макрон заявил, что во время своего визита в США подарит Трампу дуб с севера Франции.

По его словам, дуб будет символизировать долгие отношения двух стран.

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