Трамп подарит Макрону обивку стула из Белого дома

Президент США Дональд Трамп подарит лидеру Франции Эммануэлю Макрону часть обивки стула из Голубой комнаты Белого дома, передает CNN.
По данным телеканала, одним из подарков Трампа станет заключенный в рамку отрезок обивки стула. Стул был частью мебельного гарнитура, созданного по заказу пятого президента США Джеймса Монро.
Также чета Макрон получит в подарок альбом с фотографиями, которые будут сделаны в ходе их визита, и серебряную чашу с подписями Дональда и Меланьи Трамп.
Ранее Макрон заявил, что во время своего визита в США подарит Трампу дуб с севера Франции.
По его словам, дуб будет символизировать долгие отношения двух стран.