В Вильнюсе в день рождения Гитлера развевались флаги с нацистской символикой

В минувшую пятницу, 20 апреля, в Вильнюсе на трех мостах были выставлены флаги с нацистской символикой. 129 лет назад, 20 апреля родился лидер нацистской Германии Адольф Гитлер.

Департамент полиции информировал, что эти флаги были прикреплены металлическими цепями на трех мостах - на улице Шило, на проспекте Лайсвес, а также на мосту через железную дорогу на улице Прамонес.

Сообщения о флагах с запрещенной символикой рано утром в пятницу поступили в Общий центр помощи.

Все три флага были сняты, обстоятельства инцидентов расследуются.

В Литве в этот день бывают случаи демонстрирования нацистской символики.