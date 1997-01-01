МВФ намерен изменить подход к борьбе с коррупцией

«Эти изменения касаются методических указаний по вопросам управления фонда от 1997 года и предусматривают более систематическое, непредвзятое, действенное и беспристрастное взаимодействие с государствами-членами», – говорится в сообщении.

Теперь МВФ будет осуществлять регулярную оценку характера и серьезности недостатков в управлении. Через изучение различных сфер и областей экономики стран, в частности, налогового и бюджетного регулирования.

При этом фонд предложит странам, входящим в МВФ, добровольно соглашаться на оценку своих нормативно-правовых и институциональных основ. Чтобы убедиться, что они имеют механизмы для прекращения отмывания и сокрытия незаконно полученных финансовых средств.