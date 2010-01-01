Английский банк Barclays в Вильнюсе сократит 350 работников

Центр технологий английского банка Barclays в Вильнюсе думает отказаться от трети своих работников. В распространенном в субботу вечером сообщении говорится, что может быть ликвидировано около 350 функций работников или они могут быть переведены в другую страну. Сейчас в Barclays в Вильнюсе работает около 1,2 тыс. человек.

По словам исполнительного директора центра операций Barclays в Литве Мариана Андраде Гонсалеса, это решение связано с долгосрочной глобальной стратегией банка и оптимизацией процессов.

«Мы постоянно рассматриваем различные возможности оптимизации своей деятельности во всем мире, включая США, Индию, Азию и регион Тихого океана, а также Соединенное Королевство и Европу, а в ней - и Литву. Мы подчеркиваем, что эти обсуждения ведутся на глобальном уровне и совершенно не связаны с инвестиционными условиями в Литве», - сказал он для пресс-релиза.

«Больше никаких решений относительно дальнейшей стратегии Barclays в Литве, включая действующее в Вильнюсе пространство работы коммерческих стартапов Rise Vilnius, в настоящее время не принято», - утвеждает М. Андраде Гонсалес.

Центр технологий Barclays в Вильнюсе работает с мая 2010 года, а в 2014 году был открыт центр управления человеческими ресурсами.