В Эстонии сбиты двое военнослужащих; водитель сам явился в полицию с повинной

Сбивший в субботу в Рапласком уезде двоих срочнослужащих водитель на другой день сам явился с повинной, полиция его задержала для выяснения обстоятельств происшествия.

Об этом BNS сообщили в Рапласком отделении полиции.

Несчастье произошло в субботу в 16.30 на 59 километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла, в деревне Вайымыйза Раплаского уезда, где ехавший со стороны Пярну легковой автомобиль сбил стоявших на обочине дороги двух молодых людей — срочнослужащих Сил обороны.

Автомобиль покинул место происшествия. Обоих пострадавших — 20-летних молодых людей — доставили на лечение в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Младший следователь Раплаского отделения полиции Кристель Проос сообщила, что водитель автомобиля «Ауди А6», 21-летний молодой человек, сам обратился в полицию, в воскресенье вечером его задержали в качестве подозреваемого в ДТП.

В отношении него возбуждено уголовное расследование по статье о нарушении правил дорожного движения и использования автомобиля по неосторожности.

Пресс-секретарь Сил обороны, младший лейтенант Таави Лаазик пояснил, что двое военнослужащих находились при исполнении служебных обязанностей. «Силы обороны желают молодым людям скорейшего выздоровления», - добавил он.