Репортаж TVNET из закрытой зоны Чернобыля

Одетые в защитную одежду, покрытую знаками предупреждения о радиации, и противогазы манекены подпирают стену туристического киоска у закрытого контрольно-пропускного пункта Чернобыля. Наш гид усмехается - есть и те, кто посещает закрытую зону, одевшись в такие костюмы. Сейчас середина апреля и незадолго до 32-й годовщины катастрофы в Чернобыле я нахожусь у этого киоска и собираюсь отправиться в зону, чтобы сделать репортаж.

Желтые дозиметры постоянно пикают на шеях у туристов, которые группами на микроавтобусах курсируют по туристическим объектам защитной зоны. Время от времени на дозиметры падают тревожные взгляды, проверяющие, не находится ли уровень радиации выше нормы. В 2017 году закрытую зону Чернобыля посетили 50 тысяч туристов. Всех заинтересованных водят по одним и тем же местам осмотра, поэтому сложно представить, что в этих стандартных местах вдруг может измениться уровень радиации и там вдруг станет опасно находиться. Наш гид ухмыляется: просто бизнес - аренда каждого дозиметра - 10 евро.

Однако это не означает, что можно быть легкомысленным и пойти куда глаза глядят. Во-первых, запрещено, во-вторых, в чернобыльской зоне есть как безопасные, так и грязные или опасные места, которые в момент катастрофы оказались загрязнены сильнее, чем другие. Мои мероприятия по безопасности перед походом в зону - одежда и обувь, которые потом отправятся в мусорник.

Работы по ликвидации последствий в зоне были разными - в 70 поселках загрязнение было столь большим, что их сравняли с землей, а остатки закопали, в городе Чернобыль сняли трехметровый слой почвы и закопали глубоко под землей. Совершенно иная ситуация в самом радиоактивном городе мира - Припяти, который находится всего в трех километрах от реактора. Это действительно призрачный городов, в котором когда-то жили 50 тысяч человек. Советский город, который когда-то называли «городом надежд», был построен непосредственно для персонала, обслуживающего реактор, и их семей.

Взрыв в четвертом реакторе Чернобыльской АЭС произошел ночью 26 апреля 1986 года, и с утра больницы уже начали наполнять первые пострадавшие - оглушенные люди со рвотой, но эвакуация в Припяти началась только 27 апреля. Директор станции отказался признать факт катастрофы несмотря на то, что над городом двигались выброшенные реактором радиоактивные облака, которые достигли даже Швеции, в которой еще сейчас доставляют головную боль дикие радиоактивные кабаны. А живущие в Припяти находились всего в трех километрах от реактора... Потребовалось три дня, чтобы советская власть признала, что произошла катастрофа. Сейчас понятно, что город будет необитаем минимум ближайшие 20 тысяч лет.

Я удивился, узнав, что в закрытой зоне ежедневно работают около семи тысяч сотрудников. Через два года после взрыва в 50 километрах был построен новый город - Славутич, в который переселили большую часть жителей Припяти. Из него каждое утро на поезде в зону на работу едут работники, вечером они возвращаются обратно. Часть сотрудников ночует в служебной гостинице Чернобыля. Продолжается ликвидация последствий аварии, постепенное уничтожение четвертого реактора. Чернобыль находится в 15 км от реактора, здесь течет нормальная жизнь - можно найти служебные гостиницы, административные помещения, магазинчики, полицейские участки. А вот детей здесь увидеть невозможно - лицам моложе 18 лет вход в закрытую зону запрещен.

Вскоре после эвакуации обратно в зону жить вернулись три тысячи человек, главным образом, пенсионеры старшего возраста. Сейчас в Чернобыле постоянно живет около 100 человек. Чтобы встретить кого-то из них, приходится немного постараться. Одна знакомая нашему гиду старушка, как оказалась, недавно скончалась. Гуляли по заброшенному району частных домов Чернобыля, среди опустевших и рухнувших построек находим одно аккуратное здание. Вокруг него - контрастирующий с окружающими апокалиптическими видами, недавно покрашенный забор. Но дома никого нет. Вскоре нашли Анатолия, который позвал к себе домой и извинился, что не нашел времени для ремонта. Он утверждает, что никогда не покидал своего дома. Даже во время эвакуации. Анатолий получает от государства пенсию и на жизнь особо не жалуется. Разве что на то, что его редких соседей - постоянных жителей Чернобыля - становится все меньше.

Радар «Дуга» — секретный военный объект СССР 150 метров в высоту и полкилометра в длину, который с момента строительства в 1976 году по всему миру вызывал помехи сигналов радио, телевидения и авиации. Цели этого радара по-прежнему неизвестны и полны мифов. Официальная версия — своевременно предупреждать о запуске баллистических ракет из Америки. В народе его прозвали «Русский дятел» из-за характерного звука в эфире, похожего на стук. Еще с детства помню, как крутил кнопку настройки радиоприемника по диапазонам и слушал различные странные и устрашающие звуки, которые между мировыми радиостанциями издает радио. «Русский дятел», записи шумов которого можно найти на Youtube, был одним из них.

Существует много теорий заговора, например, что эта антенна была на самом деле научным устройством для влияния на умы людей или управления погодой. Есть и такая, что взрыв на Чернобыле на самом деле был операцией американцев, чтобы повредить этот радар. Так это было или нет, но в советское время местонахождение этого объекта скрывали — на карте он был обозначен как пионерский лагерь.

При выезде на контрольном пункте необходимо посетить помещение, в котором, встав у архаичного вида аппарата по измерению радиации, можно проверить, не запачкался ли радиационной пылью. Загорается лампочка «чисто», выхожу наружу. Непонятно, что надо было бы делать, если бы зажглась лампочка «грязно» - в комнате нет персонала, чтобы это зафиксировать или еще как-то отреагировать.

Находящееся неподалеку село Ораное находится вне закрытой зоны, поэтому никогда не эвакуировалось, несмотря на то, что до реактора всего 45 километров. В тот раз жители села были удивлены внезапным проездом тяжелой техники, автобусов и людей в Чернобыль и из него. Рядом с селом военные построили палаточные лагеря. Тогда из зоны эвакуировали 135 тысяч жителей, большая часть из которых двигалась через Ораное. До 2000 года на построенной у села базе жили российские ученые, которые исследовали последствия катастрофы. Сейчас жизнь в поселку вернулась на привычные рельсы, но жители привыкли, что периодически здесь появляются иностранные туристы по пути в зону или из нее.

«Погостите у меня, блинчиков испеку», - приглашает в гости встреченная женщина. Эта Раиса, тогда она работала в Чернобыле учителем. Еще недавно она была вовлечена в программу по обмену детей с Польшей, куда отправляли детей Чернобыля. Сотрудничество с поляками было прекращено в 2010 году, когда в авиакатастрофе под Смоленском разбился правительственный самолет Польши и погиб организатор программы по обмену.

Автобус в Киев опаздывает. На остановке встречаю первого подростка за два дня. Женщина автобусом шлет подруге в Киев пачку с маринадами в банках. Она, как и другие встреченные, с удовольствием делятся воспоминаниями о пережитом тогда. Она помнит показания измерений радиации, которые тогда в селе Ораное были ниже чем в Киеве, куда через несколько дней после взрыва начал дуть сильный ветер. Тогда солдатам в Киеве приказали сорвать листья со всех деревьев и кустов и сжечь.

Автобус прибыл. Мое пребывание в этой округе завершилось - еще 100 километров до столицы Украины, а затем обратно в Латвию, жители которой (около 6 тысяч человек), называемые чернобыльцами, тогда - в 1986 году - участвовали на спасательных работах и пострадали. Общее число жертв ядерной катастрофы Чернобыля неизвестно. В 2005 году Всемирная организация здравоохранения и Международное агентство атомной энергии утвердили сообщение, что во всем бывшем СССР высокому излучению были подвержены 600 000 человек. Четыре тысячи преждевременно скончались.