Протестующие в Армении добились отставки премьера

Серж Саргсян, назначенный на пост премьера-министра Армении менее недели назад, 17 апреля, объявил об отставке на фоне массовых протестов в стране. Об этом глава правительства объявил в сделанном в понедельник, 23 апреля, заявлении, опубликованном на сайте главы кабмина республики.

«Никол Пашинян (лидер протестующих. - Прим. ред.) был прав. Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра», - заявил Саргсян.

Он отметил, что протестное движение проходит против него. «Я выполняю ваше требование. Желаю мира нашей стране», - отметил Саргсян, которого цитирует «Интерфакс».

Об отставке Сарксяна сообщают местные СМИ.



В Ереване и других городах страны с 13 апреля проходят массовые акции, участники которых протестовали против назначения Саргсяна премьером после того, как он 10 лет занимал пост президента.





