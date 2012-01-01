У берегов Нигерии пираты похитили 12 моряков

Судно FWN Rapide с 14 членами экипажа на борту проходило между Ганой и нигерийским Порт-Гаркот, когда пираты захватили его и забрали с собой 12 человек.

В Африке пираты похитили 12 членов экипажа грузового корабля из Нидерландов FWN Rapide. Об этом сообщает RTV Noord со ссылкой на представителя компании Кора Радингса.

«На прошлых выходных африканские пираты похитили 12 членов экипажа грузового корабля FWN Rapide судоходной компании ForestWave из Гронингена», – говорится в сообщении.

Судно с 14 членами экипажа на борту проходило между Ганой и нигерийским Порт-Гаркот, когда пираты захватили его и забрали с собой 12 человек. Об их судьбе пока ничего неизвестно. Два оставшихся члена команды отвели судно в безопасное место.

Отмечается, что члены экипажа не являются гражданами Нидерландов. При этом не указано их гражданство.