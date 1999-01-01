Правительство Армении ушло в отставку

Президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства после того, как премьер-министр Серж Саргсян на фоне массовых протестов объявил о своем уходе. Уже бывший глава армянского кабинета министров пробыл в должности менее недели.

«Принимая за основу статью 130 конституции Армении, принять отставку правительства», - говорится в указе президента, опубликованном на официальном сайтеглавы государства.

Члены правительства продолжат исполнять обязанности до формирования нового кабмина. Нового премьер-министра должен избрать парламент. Правительство, согласно конституции, формируется в течение 15 дней после назначения главы кабинета министров.

Тем временем первый вице-премьер Армении Карен Карапетян был назначен временно исполняющим обязанности премьер-министра страны.

«В случае невозможности исполнения полномочий премьер-министра его обязанности переходят к первому заместителю», - говорится в официальном сообщении пресс-службы правительства Армении.

О новом назначении было объявлено по итогам внеочередного заседания кабинета министров, которое вел сам Карапетян. Члены правительства констатировали невозможность исполнения Саргсяном своих полномочий, согласно закону «О структуре и деятельности правительства».

В понедельник, 23 апреля, Серж Саргсян обратился к соотечественникам и объявил о своем уходе. "Обращаюсь к вам в последний раз как руководитель страны. Никол Пашинян (лидер протестующих. - Прим. NEWSru.com) был прав. Я ошибся. В создавшейся ситуации несколько решений, но ни на одно я не пойду. Это не по мне. Я оставляю пост руководителя страны, пост премьер-министра Армении", - констатировал он.

На протяжении нескольких дней в Ереване и других городах проходили массовые акции протеста. Лидер армянского оппозиционного движения депутат парламента Армении Никол Пашинян объявил о начале в стране ненасильственной «бархатной революции».

В ходе митингов были задержаны десятки человек. Накануне, 22 апреля, стало известно о задержании самого Пашиняна. Это произошло после безрезультатных переговоров.

Саргсян обвинил представителей оппозиции в шантаже и заявил, что «политическая сила, получившая на выборах 7-8%, не имеет права говорить от имени народа». В свою очередь, Пашинян сказал Саргсяну, что тот не представляет себе обстановку в республике.

23 апреля ситуация в Армении снова накалилась. Сообщалось, что к акциям протеста в Ереване присоединилась часть военнослужащих. Ранее власти неоднократно угрожали протестующим применением силы.

Саргсян ушел в отставку накануне Дня памяти жертв геноцида армян, который ежегодно отмечается 24 апреля. В 2015 году Европарламент объявил 24 апреля европейским Днем памяти жертв геноцида армян в Османской империи.

С 1999 года в Ереване вечером 23 апреля проходит ежегодное факельное шествие к мемориалу памяти жертв геноцида армян Цицернакаберд с сожжением турецкого флага. Организатором шествия является молодежное крыло армянской революционной федерации «Дашнакцутюн».

Вечером в этот день по традиции жители Еревана зажигают на подоконниках своих квартир по одной свече в память о безвинно погибших. Аналогичные акции проводятся в столице Нагорно-Карабахской Республики Степанакерте и других городах страны и мира.





