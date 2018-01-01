Германия потратит миллиарды евро на перевооружение

Министерство обороны Германии планирует в 2018 году 18 крупных военных заказов. Каждый из них оценивается более чем в 25 миллионов евро. Об этом сообщает газета Handelsblatt, в распоряжении которой оказались контракты.

В частности, бундесвер планирует взять израильские беспилотники Heron TP в лизинг на девять лет. Стоимость только этого договора составляет порядка одного миллиарда евро, отмечает РИА Новости.

Помимо этого, Германия собирается заказать семь новых вертолетов для поисково-спасательной службы, шесть транспортных самолетов Hercules типа C130-J и 18 ракетных установок MARS II. Речь также идет об улучшении БМП Puma, договоре технического обслуживания вертолета NH90, новой униформе и другой военной технике.

При этом издание отмечает, что это лишь предварительный список. Окончательное решение будет зависеть от принятия закона о бюджете 2018 года.

В конце февраля стало известно, что бундесверу ФРГ не хватает бронежилетов, зимнего обмундирования и палаток для выполнения обязательств перед НАТО в рамках создания группы сил быстрого реагирования.