Илзе о погибшей в Индии сестре: тело нашли в месте, куда она сама не могла добраться

Спустя два дня после того, как было найдено обезглавленное тело Лиги Скромане, на пресс-конференции ее сестра Илзе рассказала, как именно проходили поиски латвийки, указав на безответственность местной полиции, сообщает портал nra.lv со ссылкой на «The News Minute».

Тело Лиги, с признаками насильственной смерти, было найдено спустя 38 дней после пропажи девушки. Ее сестра Илзе осуждает местную полицию в бездейственности и безответственности.

Пресс-конференция прошла в одном из городов Индии.

«Решающее время для поиски сестры, первые 24 часа, были потрачены впустую из-за безразличного отношения системы правления», - сказала Илзе, указав, что на ее заявление стражи порядка не отреагировала серьезно. Полиция успокаивала семью, что девушка вернется сама.

Муж Лиги и сестра отрицают версию местных СМИ, что в теле умершей женщины были обнаружены следы яда, и ее смерть связана с самоубийством.

«Никто самостоятельно не смог бы попасть в то место, где было обнаружено ее тело". Близкие уверены, что девушку убили.

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Как уже сообщал наш портал, тело женщины без головы было найдено на берегу реки Кералы. О страшной находке полиции сообщил юноша, который отравился на рыбалку.

По словам комиссара городской полиции П.Пракш, тело было изуродовано, рядом лежала голова.

Первоначальная экспертиза показала, что девушка умерла примерно месяц назад. Будет проведена экспертиза ДНК.

Лига прибыла на юг Индии, в штат Керала, чтобы пройти лечение по традиционным методам аюрведы.

Indijā mirušās Līgas māsa: Ķermeni atrada vietā, kur viņa pati nespētu tikt

Ранее сообщалось, что Лига страдает от тяжелой депрессии и она покинула центр аюрведы в поселке Потхенкоде. Один из местных водителей рассказал, что отвез женщину на близлежащий курорт, но и там Лигу найти не удалось.

Обе сестры прибыли в Индию, чтобы лечиться по методам аюрведы и занимались йогой. В среду утром Илзе посетила занятие по йоге, а Лига отправилась купить продукты, и больше с тех пор ее никто не видел. По словам сестры, очень подозрительно, что Лига не взяла ни документов, ни денег, ни телефон.