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В Польше 140 спасателей тушили склад с химикатами

Korrespondent.net
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Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

В городе Живец на юге Польши горел склад с химикатами площадью 600 квадратных метров. Тушение пожара, возникшего около 22.00 (по киевскому времени) в понедельник, продолжалось всю ночь, информирует tvn24.

«Угрозы для местных жителей нет, эвакуация не проводилась. Другим промышленным объектам, которые расположены рядом, также ничего не угрожает», - заявил представитель пожарной службы в Марек Тетляк.

По информации радио RMF.FM, от пожара сгорели более 10 расположенных вблизи автомобилей. Во время пожаротушения легкие ранения получил один из спасателей.

Причину возгорания пока не установлены.

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