Лукашенко раскритиковал Россию за «молочные войны» и вступился за Меркель

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал введенные Россией ограничения на поставки белорусских продуктов. Об этом он заявил во вторник, 24 апреля, в ходе ежегодного послания белорусскому народу и Национальному собранию, передает Belapan.

«Возьмите хотя бы молочные, мясные баталии, сахарные, которые устраивает наш ближайший партнер, блокируя доступ натуральных продуктов на свой рынок», - сказал он. По мнению Лукашенко, из-за подобных ситуаций фактически ломается мировая система торговли.

Глава Белоруссии также напомнил про начавшуюся торговую войну Китая и США. Одновременно, напомнил он, «развернулась масштабная санкционная война против России».

По мнению Лукашенко, «планету захлестнули торговые войны». «В этих обстоятельствах особо актуальна миролюбивая, сбалансированная внешняя политика всех государств. Та политика, которой и мы придерживаемся», - считает он.

Также Лукашенко высказался по поводу миграционной политики, которую проводит канцлер Германии Ангела Меркель. Он отметил, что из-за этого Меркель постоянно критикуют, однако, по его мнению, она этого «не заслуживает».

«Она в Европе поступила первой таким образом: она видит, что Германии не хватает рабочей силы, и предложила Европе приоткрыть эти двери. Если сами не можем генерировать [рабочую силу], то пусть поступает извне», - приводит слова Лукашенко «Интерфакс».

Президент констатировал, что Европа необратимо стареет и решение данной проблемы неизбежно повлечет изменение миграционной политики: «Они все сильнее будут притягивать к себе активную рабочую силу».