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В Средиземном море перевернулась очередная лодка с нелегальными мигрантами

Русский TVNET
Беженцы из Африки | Фото: AP/Scanpix

В Средиземном море у побережья Ливии в понедельник перевернулась очередная лодка с нелегальными мигрантами, сообщает портал euronews.com

Прибывшие своевременно сотрудники береговой охраны оказали помощь тонущим людям. Как сообщается, во время этого инцидента были спасены 63 мигранта.

За последние несколько дней в Средиземном море было спасено более 1000 мигрантов.

Ранее, в воскресенье, ливийская береговая охрана обнаружила тела 11 человек, которые пытались добраться до Италии и перехватила две лодки с мигрантами. Ливия является одним из наиболее популярных отправных пунктов для мигрантов, пытающихся достичь Европы по морю.

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