У берегов Нигерии пираты захватили 12 членов экипажа голландского грузового судна

Пираты недалеко от нигерийского порта Порт-Харкорт, в Гвинейском заливе, напали на грузовой корабль, принадлежащий голландской компании ForestWave, и захватили 12 из 14 членов экипажа, сообщает NL Times.

По информации издания, инцидент произошел еще в минувшую субботу, 21 апреля, однако широкой общественности и прессе о нем стало известно только сейчас.

На данный момент о состоянии захваченных моряков и их местоположении ничего неизвестно. Компании, которой принадлежит судно, до сих пор не удалось связаться с похитителями.

«Мы обеспокоены судьбой нашего экипажа и находимся в постоянном контакте с членами семей моряков», - заявили в ForestWave и подчеркнули, что руководство компании взаимодействует с местными и международными властями.

Официальный представитель ForestWave в разговоре с журналистами уточнил, что все члены экипажа являются иностранцами. Он также отметил, что компания воздержится от дальнейших комментариев по поводу произошедшего, чтобы не ставить под угрозу судьбу моряков.

В завершении собеседник издания добавил, что двое оставшихся членов экипажа, которые не попали в плен, смогли доставить судно в порт назначения.

В начале февраля пираты захватили танкер Marine Express, зарегистрированный в Панаме и перевозивший около 13,5 тысячи тонн топлива, с 22 индийскими моряками. Последний раз связь устанавливалась с экипажем, когда корабль пришвартовался в бенинском портовом городе Котону.

Министерство судоходства Индии обращалось к соответствующим ведомствам в Бенине и Нигерии с просьбой помочь в поисках пропавшего танкера и членов экипажа. Спустя пять дней моряки были освобождены.