Водителю фургона, наехавшему на пешеходов в Торонто, предъявили обвинение в 10 убийствах

25-летнему Алексу Минассяну, который накануне, находясь за рулем фургона, въехал в толпу пешеходов в Торонто, предъявлены обвинения в 10 убийствах и 13 покушениях на убийство, передает AP.

В ходе судебного заседания во вторник, 24 апреля, молодой человек не признал свою вину. Суд при этом уведомил его о запрете на любые контакты с пострадавшими.

Судебные слушания о залоге назначены на 10 мая. До этого времени Минассяну необходимо найти адвоката. По информации агентства, обвиняемого доставили в суд в белом тюремном комбинезоне в наручниках. Он выслушал обвинения, не проявив каких-либо заметных эмоций.

Несмотря на то, что произошедшее в Торонто имеет большое сходство с атаками, которые осуществляли в последние годы в разных странах террористы группировок «Исламское государство»* и «Аль-Каида»*, власти Канады не склонны видеть в произошедшем угрозу национальной безопасности.

Специалисты отмечали, что Минассян действовал в духе исламистов. В частности, он не предпринимал попыток затормозить, когда наехал на людей.

Кроме того, после атаки мужчина попытался спровоцировать полицию застрелить его, направив на стражей порядка мобильный телефон, который выдавал за пистолет. Позднее выяснилось, что оружия при нем не было.

Инцидент в Торонто произошел 23 апреля около 13:00 по местному времени. Белый фургон наехал на пешеходов на углу улицы Йонге и Финч-авеню, примерно в 30 км от центра, где проходила встреча министров иностранных дел стран «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония).

Изначально сообщалось о гибели девяти пострадавших. Однако позднее количество жертв увеличилось до 10. Еще 15 человек получили ранения.