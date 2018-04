Трамп демонстративно стряхнул перхоть с Макрона

Как сообщает Лайф, первый раз Трамп не сдержал своих эмоций от прибытия французской четы. Как только те вышли из лимузина Дональд Трамп тут же горячо расцеловал Эмануэля и его супругу Бриджит.

President Trump and first lady Melania Trump welcome French President Macron to the White House ahead of tonight's state dinner pic.twitter.com/DFLNpr5JFL— Washington Examiner (@dcexaminer) April 24, 2018

Затем американский лидер вновь расцеловал своих французских партнеров и свою жену после приветственной речи лидер стран. Отметим, что поцеловать Меланию Трампу помешала ее широкополая шляпа.

Trump didn't kiss Melania but didn't have any issue kissing the French First Lady Brigitte Macron. pic.twitter.com/7mIdo7SNg6— Red T Raccoon (@RedTRaccoon) April 24, 2018

Однако на этом несдержанный Трамп не остановился и во время выступления перед журналистами демонстративно указал присутствующим журналистам на перхоть на плече французского лидера и, смеясь, стряхнул её.

«Все говорят, какие у нас отличные отношения, и это правда. Это не фейковые новости. Действительно, это не фейковые новости. Это большая честь, что ты здесь. Кстати, я стряхну этот небольшой кусочек перхоти, этот маленький кусочек.... Нам нужно сделать его совершенным. Он совершенен. Итак, это действительно большая честь быть с тобой, ты особенный друг. Спасибо», — сказал Трамп, посмеиваясь.

Trump wipes off dandruff from Macron's shoulder: "We have to make him perfect." pic.twitter.com/acVeLaNFUs— Washington Examiner (@dcexaminer) April 24, 2018

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник прибыл с государственным визитом в США. Визит приурочен к 250-летию отношений между двумя странами. Вечером в честь этого события будет дан правительственный ужин, на который приглашены 150 человек.

В ходе визита Дональд Трамп и его супруга Меланья собираются подарить Макрону часть обивки стула из Голубой комнаты Белого дома. В ответ на это французский президент подарит Трампу дуб как символ долгих отношений двух стран.