В Балтийском море найден рухнувший военный вертолет

В Балтийском море обнаружили и подняли из воды военный вертолет Ка-29, потерпевший крушение 12 апреля. Жертвами катастрофы стали два члена экипажа. Тело одного из них удалось найти сразу после крушения. Останки второго по-прежнему не обнаружены - в кабине вертолета их не оказалось. При этом найден один из черных ящиков Ка-29.

Вертолет был обнаружен еще накануне, рассказал источник ТАСС в силовых структурах. «Вертолет обнаружили и подняли на борт одного из кораблей Балтийского флота в понедельник, 23 апреля, во второй половине дня, ближе к вечеру. Боевая машина находилась примерно в 6 км от берега, на глубине порядка 40 метров, в предполагаемом изначально районе крушения», - рассказал собеседник агентства.

По информации источника, один из «черных ящиков» найден. Однако второй - речевой самописец - еще не нашли.

Как отметил собеседник, вертолет, «очевидно, при крушении развалился на несколько частей». В кабине Ка-29 тело второго члена экипажа не обнаружено.

Еще 13 апреля в Балтийском флоте подтвердили гибель обоих находившихся на борту вертолета летчиков-испытателей. Как сообщали источники, было обнаружено тело, принадлежавшее либо бортмеханику либо второму пилоту, в то время как поиски командира продолжились.

Ка-29 потерпел крушение в Балтийском море 12 апреля при проведении ночных испытательных полетов. ЧП произошло во время посадки вертолета на борт большого десантного корабля «Иван Грен».