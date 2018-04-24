В Бразилии пьяный водитель въехал в детсад: восемь детей госпитализированы

В муниципалитете Шапеко (штат Санта- Катарина) на юге Бразилии пьяный водитель протаранил на автомобиле здание детского сада. В результате ДТП пострадали по меньшей мере восемь несовершеннолетних детей, передает Globo.

По информации журналистов в момент инцидента в саду находилось 24 ребенка в возрасте 4-5 лет и одна воспитательница. Из восьми пострадавших, уже доставленных в местную больницу, один находится в тяжелом состоянии.

Полицейские тем временем уже установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Виновник ДТП получил незначительные травмы и не был госпитализирован.

Carro invade creche no bairro Efapi em Chapecó. Corpo de Bombeiros encaminhou cinco vítimas ao Hospital da Criança. Uma, em estado mais grave, foi encaminhada pelo helicóptero do SAER. Atualizo informações às 18h na 93,3. pic.twitter.com/Qd3eyym116— Rafael Henzel (@rafahenzel) April 24, 2018

Как отмечает издание, стражам порядка пришлось защищать пьяного водителя от разъяренных местных жителей, которые готовы были устроить самосуд на месте происшествия.