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В Бразилии пьяный водитель въехал в детсад: восемь детей госпитализированы

NEWSru.com
Фото: Anton Novoderezhkin/TASS/Scanpix

В муниципалитете Шапеко (штат Санта- Катарина) на юге Бразилии пьяный водитель протаранил на автомобиле здание детского сада. В результате ДТП пострадали по меньшей мере восемь несовершеннолетних детей, передает Globo.

По информации журналистов в момент инцидента в саду находилось 24 ребенка в возрасте 4-5 лет и одна воспитательница. Из восьми пострадавших, уже доставленных в местную больницу, один находится в тяжелом состоянии.

Полицейские тем временем уже установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Виновник ДТП получил незначительные травмы и не был госпитализирован.

Как отмечает издание, стражам порядка пришлось защищать пьяного водителя от разъяренных местных жителей, которые готовы были устроить самосуд на месте происшествия.

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