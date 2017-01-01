Арестованный в ОАЭ российский танкер подал сигнал SOS

«Накануне моряки подали сигнал бедствия в связи с тем, что на судне есть заболевшие. Никто не отреагировал. Связались с генконсульством РФ в ОАЭ с просьбой оказать содействие, но получили отказ, поскольку, по словам консула, у него нет полномочий на это. На судно выезжал врач, осмотрел больных. И сейчас мы пытаемся принять какие-то меры», — сказал он.

По словам собеседника агентства, всего на корабле четверо больных: у одного высокое давление, у другого боли в сердце, у третьего — в желудке, у четвертого — давление и сердечные боли.

Представитель «Находки-Портбункера» пояснил, что моряков предупреждали о проблемах компании. «Но многие моряки — пенсионного или предпенсионного возраста. Тогда выбора у нас не было, мы были вынуждены заменить экипаж», — отметил он и добавил, что на судне есть вода и еда, а также дизель-генератор и топливо для кондиционера.

Управляющий пояснил, что сроки продажи танкера пока не известны. Суд по этому вопросу прошел 17 апреля, но данные о порядке продажи фирме передадут только в течение трех недель.

Моряки прибыли на Crystal East в конце ноября 2017 года. Их предшественники оказались в таком же положении. Судно было арестовано из-за долгов владельца «Газпромбанку».