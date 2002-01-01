В Европе все больше ненависти к журналистам

В 2017 году положение СМИ ухудшилось в ряде стран ЕС. В России СМИ распространяют госпропаганду, а журналистов отправляют за решетку, отмечают «Репортеры без границ» в рейтинге свободы прессы.

В прошлом году ситуация в сфере свободы СМИ более всего ухудшилась в Европе. К такому выводу пришла международная правозащитная организация «Репортеры без границ», опубликовавшая в среду, 25 апреля, рейтинг свободы прессы за 2017 год, изучив положение дел в 180 странах. По данным правозащитников, в 42 процентах стран за последний год положение в этой сфере изменилось в худшую сторону.

«Демократии нуждаются в дискуссиях и критике. Те, кто распространяют ненависть по отношению к журналистам и ставят под сомнение доверие к СМИ в целом, осознанно разрушают основы демократического общества», - заявила представитель «Репортеров без границ» Катья Глогер (Katja Gloger). По ее словам, к сожалению это все чаще происходит в странах ЕС.

Европа

Четыре из пяти стран, показатели которых в рейтинге свободы прессы резко снизились, находятся в Европе - Мальта (минус 18 позиций; 65-е место), Чехия (минус 11; 34-е место), Словакия (минус 10; 27-е место) и Сербия (минус 10; 76-е место). В этих государствах, отмечается в докладе, ведущие политики позволяли себе оскорбления и угрозы в адрес журналистов, а также подвергали их юридическому преследованию. В частности, на Мальте убийство в октябре 2017 года журналистки Дафны Каруаны Галиции обнажило тесное сплетение политики, юстиции и бизнеса и продемонстрировало, с каким огромным давлением сталкиваются работники СМИ. К моменту убийства против журналистки было подано в суд более 40 исков по обвинению в клевете.

В Словакии еще до убийства в феврале нынешнего года журналиста Яна Куцияка глава правительства Роберт Фицо называл представителей СМИ «грязными антисловацкими проститутками», «идиотами» и «гиенами». Многими изданиями в стране, констатируют «Репортеры без границ», владеют местные олигархи, что значительно сужает возможности для критического освещения событий.

В Чехии президент Милош Земан печально прославился многочисленными выпадами в адрес журналистов, в том числе презентацией на одной пресс-конференции деревянного макета автомата Калашникова с надписью «для журналистов». Как и в соседней Словакии, крупные бизнесмены контролируют в стране большинство СМИ, среди них и.о. премьер-министра Чехии Андрей Бабиш, владеющий двумя крупнейшими газетами.

Ухудшили свое положение в рейтинге свободы прессы Польша (минус 4 позиции; 58-е место), Венгрия (минус 2; 73-е место), Турция (минус 2; 157-е место), в которой, как отмечают авторы исследования, за решеткой находится больше журналистов, чем в любой другой стране мира. Правовое государство в Турции - не более чем фасад, говорится в докладе. Даже решения Конституционного суда в пользу журналистов не выполняются властями в полной мере.

Россия и постсоветское пространство

В России, оставшейся в рейтинге на 148 месте, государственные СМИ беспрерывно распространяют правительственную пропаганду. Независимые издания, как сказано в докладе, подвергаются огромному давлению со стороны властей и все чаще оказываются в невыносимых финансовых условиях. Иностранным СМИ в России теперь могут навешивать ярлык «иностранных агентов». В 2017 году в РФ были приговорены к тюремным срокам более 40 журналистов и блогеров и пятеро принудительно помещены в психиатрические учреждения. Как подсчитали «Репортеры без границ», ежедневно российские власти под различными предлогами блокируют десятки страниц в интернете.

В Беларуси (минус 2 позиции, 155-е место в рейтинге) правительство отвечало репрессиями на протесты оппозиции. В течение прошлого года были кратковременно задержаны не менее 100 журналистов, в отношении более 60 вынесены судебные приговоры за работу на иностранные СМИ без аккредитации МИДа.

Киргизия (минус 9; 98-е место) по сравнению с другими постсоветскими странами Центральной Азии отличается относительно свободными СМИ. Однако и в этой стране, указывается в исследовании, в прошлом году несколько журналистов были оштрафованы на огромные суммы по обвинению в оскорблении президента.

В Узбекистане (плюс 4; 165-е место) после прихода к власти в конце 2016 года президента Шавката Мирзиёева множатся сигналы, указывающие на сокращение репрессий, отмечают правозащитники. Ряд журналистов, проведших долгие годы за решеткой, вышли на свободу. Однако по-прежнему большинство СМИ контролирует государство, оппозиционные интернет-порталы подвергаются цензуре. В прошлом году были арестованы два журналиста. В настоящее время девять представителей СМИ находятся за решеткой.

Лидеры и аутсайдеры рейтинга

В лидерах рейтинга свободы прессы по-прежнему остается Норвегия. За ней следуют Швеция, Нидерланды и Финляндия. Германия поднялась на одну строчку и занимает 15-е место. На другом конце списка находятся Китай (176), Сирия (177), Туркмения (178), Эритрея (179) и КНДР (180).

Наиболее опасным местом для журналистов остается Сирия. В прошлом году в этой стране были убиты не менее 13 журналистов в связи с выполнением ими профессиональных обязанностей. Более 20 представителей СМИ находятся в заложниках у различных вооруженных групп.

В отношении Китая правозащитники отмечают, что цензура и слежка за журналистами при нынешнем правителе Си Цзиньпине становится всеобъемлющей. Для ареста уже достаточно поделиться в социальных сетях запрещенным материалом. Более 50 представителей СМИ, среди которых много блогеров, находятся в китайских тюрьмах.

Всемирный рейтинг свободы прессы публикуется ежегодно с 2002 года по инициативе «Репортеров без границ». Он позволяет оценить 180 стран по их достижениям в области плюрализма мнений, независимости СМИ, уважения безопасности и свободы журналистов.