В Москву доставили выпущенные по Сирии и не достигшие цели крылатые ракеты

В Москву доставили две ракеты, выпущенные по территории Сирии коалицией США и не достигшие цели, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковника Сергея Рудского.

«Две из них, в том числе крылатая ракета «Томагавк» и авиационная высокоточная ракета, доставлены в Москву», — сказал Рудской.

Он также отметил, что ракеты и их фрагменты будут продемонстрированы Министерством обороны.

«Фрагменты крылатых ракет, обнаруженные в указанных районах перехвата, имеют характерные пробоины от поражающих элементов зенитных управляемых ракет. На узлах и агрегатах имеются отметки с серийными номерами, датами и фирмами изготовителями и другие данные. Специалисты смогут без труда идентифицировать принадлежность этих фрагментов. Отдельные из них вы можете наблюдать на представленной экспозиции. По окончании брифинга вам будет предоставлена возможность ознакомиться с ней более детально», — заявил Рудской.