Названа самая задолжавшая страна Европы

Статистическая служба Евросоюза (Евростат) представила данные по странам — членам ЕС с самым большим госдолгом. Лидером по задолженности оказалась Греция.

Так, по состоянию на четвертый квартал 2017 года долг Греции составил 178,6 процента ВВП. Следом идут Италия и Португалия — их показатели составили 131,8 процента и 125,7 процента соответственно. Внушительную задолженность также имеют Бельгия (103,1 процента), Испания (98,3 процента) и Франция (97 процентов).

Самый маленький госдолг среди стран Евросоюза у Эстонии — всего 9 процентов ВВП.

Меньше всего долгов также у Люксембурга (23 процента), Болгарии (25,4 процента), Чехии (34,6 процента) и Румынии (35 процентов).

Средний госдолг ЕС в конце 2017 года снизился и составил 81,6 процента ВВП — годом ранее этот показатель был равен 83,3 процента.

Согласно отчету Евростата, в числе стран с самым низким показателем дефицита бюджета — Ирландия, Эстония, Латвия и Финляндия. Профицит бюджета был зафиксирован на Мальте, на Кипре, в Чехии, Люксембурге, Германии, Швеции, Нидерландах, Дании, Болгарии, Греции, Хорватии и Литве.

12 апреля сообщалось, что внешний долг России с начала года вырос на 1,2 процента, что эквивалентно 6,1 миллиарда долларов. В конце января Минфинотчитался об увеличении государственного внутреннего долга — за год он вырос на 1,146 триллиона рублей (на 18,8 процента).