Одного из создателей «Новичка» сбила машина

Химик Владимир Углев, который называет себя одним из создателей нервно-паралитического вещества «Новичок», связанного с «делом Скрипалей», попал в дорожно-транспортное происшествие. Как утверждают родственники Углева, его сбила машина, сообщает журналистка издания The Bell Наталья Геворкян в своем Facebook.

«Я получила письмо от жены химика Владимира Углева, одного из создателей «Новичка», который дал нам со Светой Рейтер первое интервью, а потом еще очень многим. Она пишет, что его сегодня сбила машина и он в больнице», - говорится в сообщении, опубликованном накануне, 24 апреля.

В другом сообщении от 25 апреля

Геворкян уточняет, что смогла пообщаться с Углевым: «Говорит спокойно и разумно. Чувствует себя прилично».

Где именно произошло ДТП с Углевым, в сообщениях Геворкян не уточняется. В статье на сайте The Bell сказано, что инцидент произошел под Анапой.

Во вторник, 24 апреля, Углев переходил дорогу на пешеходном переходе рядом с домом, где он живет. По словам ученого, он заметил, что едет машина и не сбавляет ход, он побежал и был уже почти на тротуаре, когда автомобиль все же догнал его. Чтобы не оказаться под колесами, Углев прыгнул на капот и головой разбил лобовое стекло машины. Врачи диагностировали у пострадавшего ушиб головы и сильные гематомы на правой руке и правой ноге.

Между тем виновник ДТП уже установлен - это 70-летний житель того же поселка.

После аварии он пояснил, что во время вождения задумался и не заметил пешехода.

Автолюбитель предложил Углеву денежную компенсацию. Ее размер не озвучивается. Сам Углев также сообщил СМИ, что считает наезд случайным.

В комментарии Business FM Углев рассказал, что претензий к наехавшему на него мужчине не имеет и уже выписался из больницы домой.

Владимир Углев - один из бывших сотрудников научно-исследовательского института, в котором разрабатывалось нервно-паралитическое вещество под названием «Новичок».

В марте этого года власти Великобритании заявили, что данное вещество использовалось на территории королевства для отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. Их обнаружили без сознания в английском городе Солсбери 4 марта.

Инцидент привел к громкому дипломатическому скандалу, в который вслед за Великобританией включился ряд других стран. В отношении Москвы были приняты дипломатические санкции. При этом в Кремле все обвинения в причастности России к произошедшему с Солсбери отрицают.

Как рассказывал Углев, «Новичок» был разработан в рамках секретного проекта «Фолиант» и представляет собой бинарное химическое оружие.





