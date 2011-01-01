В Вене запретили сервис такси Uber

В Австрии коммерческий суд Вены заблокировал работу сервиса такси Uber в столице страны. Об этом со ссылкой на сообщение подавшей иск компании Taxi 40100 передает в среду, 25 апреля, агентство Reuters.

В частности, суд признал, что методы работы Uber не соответствуют правилам, установленным для венских такси. По словам юриста Taxi 40100, за любое нарушение судебного запрета Uber грозит штраф до €100 тыс.

При этом представитель Uber пообещал адаптировать правила к законам и заявил, что сервис вновь заработает в течение нескольких дней.

Напомним, осенью 2017 года Uber запретили в Лондоне. Местный транспортный департамент признал, что сервис не соответствует требованиям такси.

Попытки запретить Uber также делались в России, Италии, Дании, Франции, Тайване, Финляндии, Испании, Греции, Словакии, Израиля.

Uber запустился в Европе в 2011 году. Многие местные таксисты и чиновники обвиняли сервис в том, что он не соблюдает правила, касающиеся страховок, лицензий и техники безопасности.