Подсчитаны потери российского миллиардера Дерипаски от санкций

Состояние российского бизнесмена и миллиардера Олега Дерипаски, попавшего под санкции США в начале апреля, сократилось до рекордного минимума, подсчитало агентство Bloomberg.

Так, менее чем за три недели капитал владельца российской алюминиевой компании «Русал» и мажоритарного акционера En+ Group снизился на 3,8 миллиарда долларов.

С учетом более ранних потерь его состояние уменьшилось в этом году на 4,7 миллиарда долларов.

По состоянию на 22 апреля Bloomberg оценивал капитал российского предпринимателя 4,58 миллиарда долларов. Как свидетельствует индекс Bloomberg Billionaires, Дерипаска поставил рекорд по убыткам среди других российских миллиардеров.

США 6 апреля ввели санкции в отношении российских бизнесменов, компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. Среди подпавших под ограничения оказался Олег Дерипаска. 9 апреля сообщалось, что его состояние сократилось на четверть, или на 1,3 миллиарда долларов, из-за обрушения стоимости бумаг «Русала» и En+.