Пожар на нелегальной нефтяной скважине в Индонезии: погиб 21 человек

21 человек погиб и 38 получили серьезные ожоги в результате пожара на нелегальной нефтяной скважине в Индонезии, сообщили сегодня власти.

Пожар в индонезийской провинции Ачех на западе страны разгорелся в среду и был вызван разливом нефти на нефтяной скважине. Потушен пожар был только утром в четверг, но по-прежнему продолжается выделение газа.

Погибшие - жители местного поселка, которые нелегально добывали нефть из скважины.

Люди годами нелегально пользуются скважиной, отметили власти.

Собирать нефть из скважин, которые больше не используются в коммерческих целях, - обычная практика в Индонезии, хотя это и незаконно.