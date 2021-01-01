Четверг, 26 апреля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

Пожар на нелегальной нефтяной скважине в Индонезии: погиб 21 человек

LETA/DPA
  • Фото
  • Фото
Пожар на нефтяной скважине в Индонезии | Фото: ANTARA FOTO / REUTERS

21 человек погиб и 38 получили серьезные ожоги в результате пожара на нелегальной нефтяной скважине в Индонезии, сообщили сегодня власти.

Пожар в индонезийской провинции Ачех на западе страны разгорелся в среду и был вызван разливом нефти на нефтяной скважине. Потушен пожар был только утром в четверг, но по-прежнему продолжается выделение газа.

Погибшие - жители местного поселка, которые нелегально добывали нефть из скважины.

Люди годами нелегально пользуются скважиной, отметили власти.

Собирать нефть из скважин, которые больше не используются в коммерческих целях, - обычная практика в Индонезии, хотя это и незаконно.

0 Комментарии