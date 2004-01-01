Один из университетов стран Балтии признан лучшим среди новых членов ЕС

Посвященный высшему образованию британских журнал Times Higher Education (THE) поставил Тартуский университет на первое место в рейтинге научных университетов новых членов ЕС.

Лучшим из занимающихся наукой вузов 13 стран, вступивших в ЕС с 2004 года, является Тартуский университет, сообщил THE в обнародованном в четверг рейтинге. Тарту также предлагает лучшую в регионе среду для научной работе, отмечает THE.

В мировом рейтинге университетов Тартуский университет находится в промежутке 301-350.

В рейтинге вузов новых членов ЕС за Тартуским университетом следуют Кипрский технический университет, занявший первое место по количеству цитирований, и Кипрский университет, занявший первое место по доле промышленности. Кипрские вузы находятся в мировом рейтинге в промежутке 351-400.

На четвертом месте Карлов университет в Праге, занявший первое место по качеству среды преподавания, на пятом будапештский университет Земмельвайса, сильной стороной которого является заметность на международном уровне.

В рейтинге представлены 53 вуза из 12 стран, не вошла только Мальта.

Чехию в рейтинге представляют 13 вузов, Польшу 12, Венгрию семь, а Румынию пять.

Таллиннский технический университет находится на 18 позиции, в мировом рейтинге он находится в промежутке 601-800.

Вильнюсский университет занимает 15 позицию (в мировом рейтинге также 601-800), а Латвийский университет занимает позиции 31-40 (в мировом рейтинге 801-1000).

рижский технический университет занимает позиции 41-53 (в мировом рейтинге 801-1000), Каунасский технологический университет занимает позиции 41-53 (в мировом рейтинге 1001 и далее).

Times Higher Education (THE), ранее The Times Higher Education Supplement (THES), это еженедельное лондонское издание, пишущее на темы высшего образования и составляющее различные рейтинги в этой области.