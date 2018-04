Никто не захотел покупать бывший дом Трампа за $45 млн

Сейчас за него просят 45 млн долларов. Несколькими годами ранее поместье продавалось за 50 миллионов, но тогда покупателя так и не нашлось. Теперь цена значительно снижена, однако и на этот раз покупателя пока нет.

Этот дом на участке площадью более 2,4 гектаров Трамп купил за 4 миллиона долларов в 1984 году, когда ему было 35 лет. Там он жил со своей первой супругой - Иваной Трамп. Гринвич - один из самых дорогих рынков жилья в США, где цены на дома начинаются с отметки в несколько миллионов. Именно там жили 12 из 100 самых богатых людей в мире.

Особняк в георгианском колониальном стиле был построен в 1939 году. Дом несколько раз перестраивался и его нынешняя площадь составляет более 1800 кв. м. В основном здании восемь спален, 13 ванных комнат, восемь каминов, трехэтажное фойе с ротондой, двухмаршевая лестница, домашний кинотеатр, собственный аквапарк, несколько террас и патио с видами на Лонг-Айленд-Саунд, три полностью оборудованных квартиры для персонала. На территории особняка есть частный лодочный причал, поле для гольфа, теннисный корт, открытый бассейн.

В 1991 году,

когда супруги развелись, поместье досталось Иване Трамп. Она сделала в доме ремонт и продала его в 1998 году за 15 млн долларов.

Нынешние владельцы также сделали ремонт, частично перестроили главное здание, расширив жилое пространство за счет пристройки гостевого дома с большим крытым бассейном.

Как отмечает агент по недвижимости Тамара Лурье, которая занимается продажей особняка, поместье расположено всего в 45 минутах езды от Нью-Йорка. Им уже интересовались не только местные, но и иностранные покупатели.

Нынешние собственники дома Трмпа - финансист Роберт Штейнберг и его супруга Сюзанна. По их словам, когда они купили этот дом, он «просто пестрил роскошью». Теперь же в нем царит «умеренная элегантность».

На сегодняшний день этот бывший дом Трампа является самой дорогой жилой недвижимостью Гринвича.

.@realDonaldTrump's Greenwich mansion is back on the market. Many people are Saying, it's very Affordable $45 million. NO CONSTRUCTION (except by the dams)! https://t.co/CYP62RdIyi pic.twitter.com/a03A4ggYNT— Kevin Vellturo (@kjvellturo) April 18, 2018