В Литве часть нелегальной торговли алкоголем перемещается в интернет

После того, как литовские власти ограничили доступность алкоголя, часть нелегальной торговли им перемещается в электронное пространство, говорит глава общественного учреждения Lietuva be šešelio («Литва без «тени«») Кястутис Купшис.

"Главная новая тенденция, которую мы в прошлом году нащупали - это резкое перемещение торговли в электронное пространство.

Молодежь не покупает "на точках", молодежь сама - "точки".

Перед молодежью открывается новый вид бизнеса. У нас явные тенденции, что торговля алкоголем перемещается в электронную «тень», - сказал К. Купшис на пресс-конференции в четверг.

Он сказал, что не может привести новейшие данные о «тени». По его словам, государственная политика в области регулирования подакцизных товаров работает плохо.

Руководитель исследований теневой экономики в Литовском институте свободного рынка (ЛИСР) Витаутас Жукаускас говорит, что многие исследования показывают, что общий уровень теневой экономики в Литве снижается, но ситуация с подакцизными товарами другая.

«Подакцизные товары - горючее, сигареты, алкоголь. Здесь тенденций к снижению нет и даже есть признаки того, что «тень» увеличилась», - сказал В. Жукаускас.

Глава Spinter tyrimai Игнас Зокас говорит, что около 50% жителей все еще толерантны и предпочитают нелегальную продукцию.

С начала этого года власти ужесточили торговлю алкоголем и запретили рекламу - сократили время торговли алкоголем в магазинах и запретили продавать его лицам моложе 20 лет.