Порошенко стал лидером антирейтинга политиков

Глава государства возглавил список кандидатов на пост президента страны, за которых голосовали бы меньше всех.

Президент Украины Петр Порошенко возглавил антирейтинг возможных кандидатов на пост главы государства. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные опроса социологической группы Рейтинг, обнародованные в четверг, 26 апреля.

По данным социологов, 45,3% опрошенных в ходе исследования граждан Украины не проголосовали бы за действующего президента ни при каких условиях.

За экс-премьера Украины Арсения Яценюка никогда не проголосовали бы 25,6%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 25,2%, лидера Батькивщины Юлию Тимошенко – 24,2%, лидера Свободы Олега Тягнибока – 18,4%, сопредседателя фракции Оппозиционный блок Юрия Бойко – 17,1%, лидера партии За життя Вадима Рабиновича – 15,9%.

Городской голова Львова Андрей Садовой в антирейтинге получил 11,3%, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко и шоумэн Владимир Зеленский - по 10,3%, музыкант Святослав Вакарчук - 9,5%, лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко - 8,5%.

Исследование проводилось 10-22 апреля, было опрошено 6000 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки составляет не более 1,5%.