Песков признался, что до сих пор использует Telegram

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по-прежнему пользуется мессенджером Telegram и не видит ничего предосудительного в этом. Об этом он сказал во время брифинга в Кремле, сообщает Интерфакс в четверг, 26 апреля.

Отвечая на вопрос журналистов, работает ли у него Telegram, Песков сказал: «Да, Telegram работает, и ничего в этом такого нет. Работает он с перебоями».

По его словам, эти перебои «то случаются чаще, то случаются реже – очевидно, Роскомнадзор выполняет предписания закона, решение суда».

«Очевидно, что технологически выполнить решение суда не просто, но вместе с тем ведомство планомерно работает», – отметил пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков также призвал не придавать чрезмерного значения затягиванию процесса блокирования мессенджера Роскомнадзором.

«Если произошла в связи с технологическими причинами задержка, то, наверное, не стоит это драматизировать, не стоит иронизировать в этой связи. Ведомство работает, работает большое количество специалистов», – сказал Песков.

Касаясь сообщений о значительных убытках, которые несут компании от блокировки мессенджера, пресс-секретарь главы государства отметил: «Хотелось бы понять, на основе чего кто-то считал какие-то убытки, какая методика подсчета».

Напомним, 13 апреля суд принял решение о блокировке мессенджера Telegramна территории РФ. Роскомнадзор начал блокировать VPN и прокси-сервисы, которые предоставляют доступ к мессенджеру в России, но Telegram продолжает работать у многих пользователей. Между тем у многих россиян появились трудности при доступе к сервисам и сайтам.

Ранее сообщалось, что потери российских компаний от блокировки Telegramмогут составить $2 млрд.