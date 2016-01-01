Сотрудник ООН: ИГИЛ пытается создать поток мигрантов в Европу

Он сказал газете: «Вы столкнетесь с картиной наподобие той, что имела место несколько лет назад, с той разницей, что ИГИЛ* и экстремистские группировки будут активнее внедряться в ряды мигрантов».

«Мы получаем сведения, что они сотрудничают с такими экстремистскими группировками, как «Боко Харам» и «Аль-Каида», чтобы поделить территорию и ресурсы и продолжать проникать в тыл и дестабилизировать, надеясь создать поток мигрантов в Европу, в который они могли бы просочиться и устроить хаос», - заявил Бизли.

Isis trying to foment a wave of migration to Europe, says UN official

«Моя ремарка в адрес европейцев такова: если вы считаете, что у вас была проблема со страной в 20 млн человек, такой как Сирия, в связи с миграцией из-за дестабилизации и конфликта, подождите, пока более крупный регион Сахель с 500 млн человек не станет еще более нестабильным. Именно тут европейскому и международному сообществу необходимо очнуться», - цитирует The Guardian чиновника ООН.

Бизли поддерживал предвыборную кампанию Дональда Трампа, и Трамп выдвинул его на пост во Всемирной продовольственной программе ООН, отмечается в статье. По его словам, Белый дом и Капитолий наращивают финансирование организации до 3 млрд долларов в этом году с 1,9 млрд в 2016-м, но в бюджете остается огромная дыра.

«Международное сообщество, особенно европейцы, на начальной стадии войны в Сирии усвоили урок, что, если не обеспечить продовольственную безопасность, последствия будут непредвиденными. Я общался с людьми, и не только в Сирии, с женщинами, которые говорят: «Мой муж не хотел вступать в ИГИЛ*, но нам было нечего есть, у нас не было выбора«. У них есть стратегия», - сказал Бизли.