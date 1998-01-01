Влияние радиации на здоровье чернобыльцев до конца не изучено

В последние годы среди ликвидаторов последствий аварии Чернобыльской АЭС растет число онкологических заболеваний органов урогенитальной системы - почек, мочевого пузыря, простаты. Главная причина смерти - онкология и заболевания кровеносной системы. 85% из побывавших на месте аварии Чернобыльской АЭС потеряли трудоспособность. Согласно наблюдениям Центра профессиональной и радиационной медицины Клинической университетской больницы Страдиня (KUS), у многих одновременно имеется десять, пятнадцать различных заболеваний и примет предварительного старения.

Из Латвии на Чернобыльскую АЭС в целом отправились около 6000 человек в возрасте, в среднем, от 25 до 39 лет. Сегодня им, в среднем, от 55 до 68 лет. Время нахождения в зоне аварии было различным, от нескольких недель и даже до шести месяцев.

Сейчас в Центре профессиональной и радиационной медицины KUS зарегистрированы 5017 ликвидаторов последствий катастрофы Чернобыльской АЭС, а также 1694 ребенка, родившихся в их семьях после аварии и 153 человека, эвакуированных с загрязненной территории.

Уже в первые годы после аварии у ликвидаторов ее последствий медики наблюдали боли в костях и мускулах, полиневропатию, энцефалопатию, головные боли, различные перемены в щитовидной железе, желудочно-кишечном тракте и других органах.

Мужчины в расцвете сил страдали от характерной усталости, нарушений прогрессивной нагрузки, снижения работоспособности.

Также наблюдался дефицит иммунной системы, коррелированный с клиническими симптомами, пояснили в центре.

В последние годы среди ликвидаторов последствий аварии Чернобыльской АЭС растет число онкологических заболеваний органов урогенитальной системы - почек, мочевого пузыря, простаты. Главная причина смерти - онкология и заболевания кровеносной системы. 85% из побывавших на месте аварии Чернобыльской АЭС потеряли трудоспособность. Согласно наблюдениям Центра профессиональной и радиационной медицины Клинической университетской больницы Страдиня (KUS), у многих одновременно имеется десять, пятнадцать различных заболеваний и примет предварительного старения.

Доминирует рак

В период с 1998 по 2004 год чернобыльцы болели онкологическими заболеваниями щитовидной железы, простаты и желудка. С 2005 по 2010 год среди побывавших на месте катастрофы выросла заболеваемость онкологическими заболеваниями простаты, желудочно-кишечного тракта и легких. Заболеваемость у ликвидаторов последствий аварии на АЭС была выше, чем у других мужчин этого возраста. За последние десять лет среди ликвидаторов растет заболеваемость раком почек, мочевого пузыря и простаты.

85% ликвидаторов последствий аварии потеряли работоспособность. У большей части установлен процент потери работоспособности в размере 30-60%. У них также наблюдаются приметы предварительного старения, зависимые от дозы полученной радиации. Всего в центре известны причины смерти 1800 ликвидаторов, однако нужно принять во внимание, что не все близкие подали заявления об умерших.

Ликвидаторы последствий чернобыльской аварии - в своем роде уникальная группа людей, так как они после полученной дозы радиации вернулись в Латвию и продолжили жить в среде с нормальным уровнем радиации. Поэтому перемены в состоянии их здоровья, отличные от остальной популяции, в большей мере могут быть оправданы последствиями отдаленного действия ионизирующей радиации, поясняет врач Центра профессиональной и радиационной медицины Клинической университетской больницы Страдиня Тия Звагуле.

«Нужно отметить, что ликвидаторы последствий аварии на АЭС из Украины, России и Белоруссии продолжают жить в среде с повышенным уровнем радиации, т. е. их организм находится в окружающей среде по принципу «соединенных сосудов» и изотопный обмен является непрерывным». В

рач считает, что имеющийся в базе данных нашей больницы материал может заинтересовать весь мир, так как дает важную информацию о влиянии малых доз ионизирующего излучения на организм человека, особенно о влиянии попавших в организм радиоизотопов.

Она указывает, что японские ученые не потеряли интерес к нашим пациентам.

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Ясно, что ликвидаторы последствий аварии болеют больше, чем другие жители Латвии в возрасте после 60 лет. Предварительное старение организма составляет примерно 10 лет.

73-летний опыт Японии после ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки показывает, что здоровье облученных людей нужно проверять дважды в год, так как время развития онкологических и других заболеваний непрогнозируемо, как и развитие острых состояний.

В свою очередь наблюдения латвийских медиков показывают, что у затронутых радиацией людей характерна патология многих органов, патогенез которых сложен и еще полностью не установлен.

Ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС страдают от заболеваний органов нервной системы и органов чувств, заболеваний желудочно-кишечного тракта - атрофии слизистой оболочки, истощения ресурсов организма, хронической нехватки витамина D3, заболеваний сосудистой системы и развития атеросклероза, респираторных заболеваний, нарушений обмена веществ и иммунной системы.

Если человек, у которого имеется десять и более хронических заболеваний, живет в деревне, он не может пройти исследование амбулаторно.

Кроме того, болезни сложны и требуют передовых методов исследования, которые иногда доступны только в больнице Страдиня, сообщили о центре.