Украинский пилот, который в 1986 году измерял радиацию над реактором в Чернобыле

С момента чернобыльской катастрофы прошло 32 года. Украинский военный пилот Микола Волнозуб вспоминает, что мог только пошевелиться в тяжелом свинцовом жилете, который нужно было надевать по время полетов над реактором после катастрофы, сообщает агентство Reuters.

Когда Волнозуб вспоминает о произошедшем, в его глазах по-прежнему стоят слезы. Несмотря на то, что он был подвергнут огромному риску радиации, он достиг почетного 86-летнего возраста и все еще контролирует полеты новых пилотов украинского авиатранспортного предприятия «Антонов».

В 1986 году Волнозубу, еще двум пилотам, инженеру и ученому приказали подняться на вертолете «МИ-8» над реактором, чтобы измерить температуру газа в нем и химический состав.

В тот день на электростанции было запланировано провести эксперимент, чтобы обеспечить более быструю подачу электричества для тушения системы реактора в случае аварийного выключения. Во время эксперимента мощность реактора на несколько секунд превысила норму, в результате чего реактор перегрелся и вызвал взрыв пара, за которым последовали еще один взрыв и пожар.

Взрыв в реакторе привел к появлению огромного радиоактивного облака, которое затронуло примерно три четверти Европы.

В попытках предотвратить последствия аварии и скрыть произошедшее, советские чиновники на место аварии послали тысячи недостаточно защищенных сотрудников спасательных служб и правозащитных учреждений и военных. Несмотря на то, что с момента трагедии прошло уже несколько десятков лет, среди экспертов до сих пор нет консенсуса о том, скольких жизней это стоило.

Волкозуб чернобыльскую катастрофу называет «трагедией масштаба всей планеты».

Он согласился отправиться в опасную миссию, хотя и осознавал, что рискует жизнью. «По какой-то причине мне казалось, что я буду чувствовать себя плохо, если с другими людьми что-то произойдет, а меня там не будет. Поэтому я сразу принял такое решение», - заявил он в интервью в ангаре завода «Антонов». Он работает там 23 года.

Волкозуб получил за свои заслуги медаль «героя Украины».

В 1986 году он совершил три полета, общая длительность которых составила 19 минут и 40 секунд. Однако над реактором радиация была столь сильна, что дозиметры сломались, когда команда попыталась провести измерения.

Подверженный радиации вертолет пришлось оставить на «кладбище» списанного оборудования. «Когда уходил, мне было жалко вертолет. Думаю, что он же меня не подвел, а мне так и так приходится от него избавляться», - говорит Волкозуб.

После последнего полета 10 мая 1986 года Волкозуба послали на медицинские проверки в Москву. Волкозуб вспоминает, что медсестры боялись физического контакта с пилотом, получившим дозу радиации, и подталкивали еду в его палату с помощью длинной палки.