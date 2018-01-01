«Приятели Путина» под ударом: Лондон готов разоблачить российских олигархов

Великобритания готовит новый пакет антироссийских мер из-за отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Уже на следующей неделе члены палаты общин могут принять решение о разоблачении российских олигархов, которые прячут «грязные деньги» на заморских британских территориях, пишет The Times.

После инцидента в Солсбери премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала принять более жесткие меры к «приятелям президента Путина». В ближайшее время в британском парламенте пройдут дебаты о новом законе об антироссийских санкциях.

Как отмечает издание, «коалиция из «мятежных тори», лейбористов, Шотландской национальной партии и других оппозиционных партий потребует, чтобы Мэй претворила свои слова в дела».

В частности, британские власти решили нанести удар по российским олигархам, хранящим деньги в офшорах.

«Такие «налоговые убежища», как Британские Виргинские Острова и Каймановы Острова, доселе сопротивляются попыткам взять пример с Великобритании и публично раскрыть личности тех, кто извлекает выгоду из активов, находящихся в юрисдикциях этих территорий», - говорится в материале издания, который цитирует InoPressa.

В Москве уже отреагировали на публикацию британского издания. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «заявлениями от лукавого» призывы о необходимости раскрытия информации о бенефициарах компаний, зарегистрированных на британских территориях, среди которых есть российские бизнесмены.

«Видели в Кремле эти заявления. Вы знаете, что ряд стран, в том числе и Великобритания, занимает весьма двуликую позицию в плане международного противодействия отмыванию нелегальных доходов. С одной стороны, участвует во всех конвенциях, а с другой стороны, фактически на своей территории они имеют такие лакуны (лазейки) финансовые и налоговые, такие как офшоры. Подобные заявления - они от лукавого», - пояснил он (цитата по ТАСС).

Песков подчеркнул, что каждое расследование происхождения денег, размещенных в офшорах, должно проводиться в индивидуальном порядке. «Само по себе размещение средств в таких лакунах не является незаконным и это нужно учитывать. Но если сами средства по происхождению являются нелегально полученными доходами, это совсем другая история», - отметил он.

Пресс-секретарь российского президента также напомнил, что соответствующие органы РФ в сотрудничестве с международными подразделениями в настоящее время «ведут с этими нечистыми деньгами и доходами непримиримую борьбу».

В конце марта СМИ писали о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась рассмотреть возможность введения запрета на продажу Россией своих долговых ценных бумаг на фондовом рынке Лондона.

Британские журналисты тогда напоминали о скандале, случившемся после того, как в феврале выяснилось, что клиринговые палаты Сити помогли одному из находящихся под санкциями российских банков выпустить евробонды на сумму 4 млрд долларов для покрытия госдолга.

Около половины всех этих еврооблигаций приобрели лондонские инвесторы.

Выступить в роли главных андеррайтеров нового выпуска облигаций попавшим под санкции российским финансовым институтам позволили лазейки в законодательстве и ЕС, и Великобритании.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок» российского производства. Лондон обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все обвинения.

Великобритания выслала из страны 23 российских дипломата и заявила о другихмерах против Москвы. Мэй особо подчеркивала, что все меры направлены не против российского народа, а против нынешнего российского руководства. «Мы всегда с надеждой смотрели на Россию после перестройки, но действия Путина испортили наши отношения», - объясняла она.

По решению правительства британские официальные лица не будут присутствовать на чемпионате мира по футболу, который в 2018 году пройдет в России. Мэй также объявила о решении Лондона заморозить государственные активы РФ на территории Великобритании при условии, что у местных властей появятся доказательства их использования, «чтобы угрожать жизням или собственности граждан Великобритании и резидентов страны».

Кроме того, она подчеркнула, что Лондон будет проводить проверки российских частных самолетов и заморозит «сомнительные» счета. «Мы усилим проверки на частных рейсах, таможне, грузов», - заверила она. По словам Мэй, в ближайшее время будет ужесточена процедура проверок граждан РФ при получении британских виз и пересечении границы. Лондон на законодательном уровне также намерен принять аналог «списка Магнитского».