Майк Помпео утвержден на посту госсекретаря США

Сенат США 26 апреля утвердил экс-директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майка Помпео в должности госсекретаря. За его кандидатуру проголосовали 52 из 100 сенаторов. Против высказался 41 член сената, сообщает Reuters.

Помпео станет 70-м по счету госсекретарем США. После утверждения в сенате ему останется только принять присягу, чтобы официально приступить к своим обязанностям в новом качестве.

Ранее его кандидатуру поддержал Профильный комитет по иностранным делам. Причем решающий голос оказался за республиканцем Рэндом Полом из штата Кентукки, который ранее выступал против Помпео, но в последний момент изменил свою позицию.



